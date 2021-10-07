Политолог Рар назвал абсурдом борьбу против «СП-2» в Европе

Москва, 7 октября. Европа действует себе в ущерб и проигрывает, борясь с газопроводом «Северный поток — 2», считает немецкий политолог Александр Рар.

Рар прокомментировал заявление Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur). Регулятор потребовал от оператора проекта Nord Stream 2 AG предоставить информацию о соответствии газопровода всем нормативным требованиям Евросоюза до его ввода в эксплуатацию. В агентстве не исключили разбирательства в отношении компании, если сомнения о соблюдении всех регуляторных требований не окажутся рассеяны.

По мнению политолога, в ЕС есть заинтересованные в противодействии проекту силы. Согласно их идеологии, газопроводу нельзя давать «зеленый свет», передает «Вечерняя Москва».

«И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком — 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — отметил Рар, назвав сложившуюся ситуацию абсурдной.

Политолог уточнил, что в Европе также требуют оказать содействие началу работы газопровода, чтобы в ближайшее время начать получать дополнительные объемы газа. Рар призвал европейских лидеров признать свои просчеты и «протянуть руку» России.

Ранее стало известно, что кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бербок пообещала препятствовать «Северному потоку — 2». Она не станет выдавать газопроводу необходимые разрешения, если изберется главой бундестага.