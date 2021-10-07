Аналитики ОFD.ru предупредили о росте цен на сигареты до конца года

Москва, 7 октября. Сигареты в среднем могут подорожать до 140-145 рублей за пачку во втором полугодии 2021 года с 135,8 рубля в первом, считают аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

Специалисты проанализировали динамику продаж электронных систем нагревания табака и традиционных сигарет за январь-июнь 2021 года, сравнив показатели с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

«Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку», — отметили аналитики.

Эксперт ОFD.ru обратили внимание, что цена одной пачки в среднем уже выросла на 12,4% с 120,8 рубля в прошлом году до 135,8 рубля в первом полугодии текущего года. Рост цен, прежде всего, обусловлен повышением акцизов на табачные изделия и табак с 1 января, отмечают специалисты.

Стоимость стиков за первые шесть месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилась, составив 155 рублей за пачку. Аналитики ожидают, что во втором полугодии стики в среднем подорожают не более чем на 5-7%.

С 1 апреля 2021 года в Россию вступили в силу поправки в «антитабачный закон», которым для табачной продукции введена единая минимальная цена — 108 рублей за пачку. Продажа должна осуществляться по максимальным розничным ценам, реализовывать сигареты по ценам ниже минимального уровня запрещается.