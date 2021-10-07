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Биолог Михасеноек: октябрь лучше всего подходит для посадки чеснока и тюльпанов
Общество
Биолог Михасеноек: октябрь лучше всего подходит для посадки чеснока и тюльпанов
pixabay.com  /  PD

Москва, 7 октября. Октябрь — самое время для посева нарциссов, тюльпанов, луковичных цветов, а также чеснока, рассказала биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок.

Чеснок лучше всего сажать, пока еще не сильно похолодало. Важно отличать яровой чеснок, который не переживет зиму, от озимого. У ярового зубчики мелкие, расположены в несколько рядов. Головки озимого чеснока состоят из одного ряда крупных зубчиков, а самый крупный как раз и следует выбрать для посадки, сообщила специалист. Ее слова передает телеканал «360».

Ближе к ноябрю, когда начнутся первые серьезные заморозки, наступит удачное время для посадки лука, укропа и петрушки. Чтобы подготовить участок к зиме, грядки нужно очистить от ботвы и сорняков. После очистки следует обязательно насытить грунт питательными веществами. Внесенные осенью органические удобрения могут также помочь избавиться от червей-личинок, которые повреждают дачный газон и вредят овощным культурам.

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дача осень участок
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