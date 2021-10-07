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МИД России сообщил об отказе ОЗХО от сотрудничества по делу Навального

  /   Обновлено: 07 октября 2021 04:43
Политика
МИД России сообщил об отказе ОЗХО от сотрудничества по делу Навального
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Нью-Йорк, 7 октября. Действия Секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрируют явное беспокойство и попытку скрыть информацию по делу Навального, сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Россию призывают провести расследование происшествия с осужденным блогером совместно с сотрудниками ОЗХО. Однако, по словам Воронцова, руководство страны еще год назад обращалось к представителям организации, но получило категорический отказ во взаимодействии по данному делу, сообщил дипломат на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.

«Год назад РФ обратилась в техсекретариат ОЗХО за оказанием технического содействия по статье 8 конвенции. Но помощи мы так и не дождались», — заявил Воронцов.

Он подчеркнул, что сперва секретариат как мот оттягивал направление своих специалистов в Россию и выдвигал различные требования. Однако в конечном итоге стало понятно, что представители ОЗХО не намерены сотрудничать по данному делу. Единственное логичное объяснение подобного поведения — руководству секретариата есть, что скрывать, заключил Воронцов.

Речь идет об инциденте в августе 2020 года, когда блогеру стало плохо на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где врачи провели обследование и назвали диагноз — нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий скачок сахара в крови. Ядов в анализах Навального не обнаружили.

Ранее в МИД России инцидент с Навальным назвали спланированной провокацией, направленной на дискредитацию РФ. В ведомстве подчеркнули, что дело раскрутили на Западе для того, чтобы сдерживать Россию и совершать на нее новые нападки. При этом Германия до сих пор не предоставила проверяемых доказательств своих обвинений в адрес Москвы. В свою очередь ОЗХО не ответила на предложение Москвы о содействии, в результате чего уголовное дело так и не возбудили.

В конце сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального. Другими фигурантами стали его сторонники.

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