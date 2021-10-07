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Владельцам старых компьютеров важно оценить риски перед установкой Windows 11
Технологии
Владельцам старых компьютеров важно оценить риски перед установкой Windows 11
microsoft.com  /  Microsoft

Москва, 7 октября. Перед установкой Windows 11 на компьютер важно проверить техническую готовность устройства, заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт в интервью радио Sputnik заявил, что перед установкой новой операционной системы нужно посмотреть требования к конфигурации. Если компьютер старый, то рекомендуется взвесить все за и против. Ради новой ОС покупать новый не стоит, заявил Кусков.

Необходимость обновления операционной системы до новой версии зависит от индивидуальных предпочтений пользования, отметил специалист. Часто предыдущая версия системы более привычна для пользователей.

«Нецелесообразно прямо сейчас уходить на Windows 11, если вы привыкли к предыдущей версии, пока сохраняется ее обсуждиваение», — заявил Кусков.

IT-эксперт отмечает, что в переходе на новую ОС заинтересована определенная категория людей — те, то любит все новое. Для других пользователей это нецелесообразно.

Перед обновлением Windows лучше всего сделать резервную копию данных, заявил он. В большинстве случаев установка ОС проходит нормально, но человеческий и технический факторы исключать все же не стоит.

Ранее эксперты «Известий» заявили, что Windows 11 не производит впечатление радикально новой операционной системы. Новая ОС концептуально мало отличается от предшественницы,

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установка операционная система windows 11
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