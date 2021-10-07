Россия задумалась о создании Арктического флота для защиты Северного морского пути

Севастополь, 7 октября. Россия может создать новое объединение ВМФ — Арктический флот. Главной его задачей станет поддержание безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов.

Данное объединение ВМФ позволило бы Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточить свои силы на решении предназначенных им боевых задач. Сперва необходимая для его функционирования инфраструктура будет выделяться из их составов, а затем пополняться военной техникой в арктическим исполнении, сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

«Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов», — говорится в сообщении.

ВМФ России состоит из различных оперативно-стратегических объединений. В их число входят Балтийское, Тихоокеанское, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Помимо этого, ВМФ также располагает такими родами войск как морская авиация, пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.

Ранее военно-морской флот России провел учения в море Лаптевых. По словам аналитиков китайского издания Baijiahao, американские военные пришли в настоящий ужас от увиденного.