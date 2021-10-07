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МИД России обозначил проблемные моменты в диалоге Москвы и Вашингтона
Политика
МИД России обозначил проблемные моменты в диалоге Москвы и Вашингтона
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 7 октября. Развал ДРСМД, развертывание ПРО, размещение нестратегического ядерного американского оружия в Европе остаются проблемными моментами в российско-американском диалоге по стратегической стабильности.

Такие проблемные моменты зачастую вызваны деструктивными действиями США. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Остаются проблемные моменты, во многом вызванные деструктивными действиями Вашингтона, который пытается добиться односторонних преимуществ – это и развал договора о ракетах средней и меньшей дальности, и деятельность США по созданию и развертыванию средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира...» — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что уже в октябре могут состояться переговоры на самом высоком уровне. По его словам, никакой информации по конкретной дате нового диалога двух национальных лидеров речи быть не может.

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про дрсмд стратегическая стабильность
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