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Предустановленные приложения не заметили большинство владельцев новых смартфонов
Технологии
Предустановленные приложения не заметили большинство владельцев новых смартфонов
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 7 октября. Большинство владельцев новых смартфонов Samsung и iPhone не замечают предустановленные российские приложения или плохо их запоминают, свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Авторы исследования отмечают, что Apple предлагает пользователям загружать российские приложения через специальное «окно выбора», которое появляется лишь при первом включении устройства. Компания Samsung помещает иконки с предустановленными приложениями в отдельную папку «закон».

Специалисты TelecomDaily опросили 1850 покупателей новых смартфонов Samsung и Apple. В результате выяснилось, что владельцы новых устройств не заметили предустановленные приложения.

«Большинство пользователей новых смартфонов либо не заметили, либо плохо запомнили предустановленные приложения на iOS и Android», — цитирует авторов исследования агентство «Прайм».

Реализованный Apple вариант предложения предустановки российского ПО оказался самым неудобным считают исследователи. При первом включении 79% владельцев нового iPhone предпочитают настраивать лишь базовые функции, 45% пользователей просто не заметили «окно выбора».

Среди владельцев устройств Samsung о существовании папки «закон» не знали 64% пользователей, показал опрос. Авторы исследования допускают, что это связано с расположением папки не на первом экране смартфона.

Запрет на продажу смартфонов без отечественного ПО вступил в силу в России 1 апреля. Перечень программ для предустановки в основном состоит из сервисов Mail.ru и «Яндекса».

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