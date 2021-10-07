Жертвами подземных толчков в Пакистане стали по меньшей мере 15 человек

Исламабад, 7 октября. Пятнадцать человек погибли в результате землетрясения в Пакистане, сообщает AFP со ссылкой на официальные данные властей.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в четверг на территории Пакистана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 102 километрах к северо-востоку от крупного города Кветта и залегал на глубине 10 километров.

Представители управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана сообщили агентству, что в результате землетрясения погибли от 15 до 20 человек. Число жертв может увеличиться. При этом информации о разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение в Китае привело к разливу 200 тонн алкоголя. Подземные толчки вынудили власти КНР эвакуировать более 70 тысяч граждан.