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Специалист Ecommpay Шевский: банки блокируют переводы при подозрении на мошенничество

  /   Обновлено: 07 октября 2021 03:20
Общество
Специалист Ecommpay Шевский: банки блокируют переводы при подозрении на мошенничество
Пресс-служба АО «НСПК»

Москва, 7 октября. Банки имеют право блокировать карту клиента, если подозревают мошенническую схему с переводами. Об этом рассказал менеджер по контролю рисков платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что в каждой кредитной организации есть подразделения, которые защищают клиентов от мошенников и выполняют нормы регуляторов по борьбе с отмыванием денег. Клиентам устанавливаются различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций.

«Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — заявил эксперт.

Специалисты банка могут усомниться в законности операций, если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные. Специалисты отделов по противодействию отрывочных операций проверяют все крупные операции с точки зрения их возможной причастности к мошенническим.

Ранее сообщалось, что платеж с чужой банковской карты может обернуться уголовным делом. Карта принадлежит не конкретному человеку, а кредитной организации.

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