МИД России предупредил об угрозах от партнерства AUKUS

Москва, 7 октября. Созданное Австралией, США и Британией партнерство AUKUS может помешать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Сейчас изучаются возможные последствия создания трехстороннего партнерства. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Уже сейчас очевидным является то, что такое партнерство не будет способствовать укреплению ДНЯО. Оно может создать весьма негативный прецедент в части осуществления гарантий МАГАТЭ, а также в контексте участия Австралии в Договоре Раротонга»,— сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на стирание универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за созданных США структур. Дипломат прокомментировал возникновение формата AUKUS между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном, а также появление четырехстороннего диалога по безопасности Австралии, Индии, США и Японии (Quad).