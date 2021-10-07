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Псаки сообщила, что Белый дом прорабатывает встречу Путина и Байдена на G20
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Псаки сообщила, что Белый дом прорабатывает встречу Путина и Байдена на G20
Политика
Псаки сообщила, что Белый дом прорабатывает встречу Путина и Байдена на G20
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 октября. Американская администрация прорабатывает возможность встречи американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Риме.

Однако пока нет никаких прогнозов по двусторонним встречам. Об этом заявила пресс-секретарь американского ведомства Джен Псаки.

«У меня нет прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы прорабатываем это на ежедневной основе», — сказала она.

По словам Псаки, в Вашингтоне не ждали мгновенных результатов от встречи двух лидеров в июле в Женеве. Она по-прежнему выразила озабоченность относительно российско-американских отношений.

Ранее Путин рассказал об ошибках Европы в газовых контрактах. Мировой энергетический рынок не терпит суеты, заявил президент России. Он отметил, что политика краткосрочных контрактов, которую проводит ЕС, оказалась ошибочной. Путин добавил, что Россия остается надежным поставщиком газа как в Европу, так и в Азию.

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путин g20 байден
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