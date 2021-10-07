Financial Times: цены на газ резко упали после обещания Путина

Лондон, 7 октября. Британская газета Financial Times связала падение цен на газ на мировом рынке с заявлением российского лидера Владимира Путина о готовности посодействовать стабилизации растущих мировых цен на энергоносители.

По данным издания, после слов Путина, цены на газ резко начали падать. К закрытию торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в 1920 долларов за тыс. куб. м., следует из данных биржи.

В среду российский лидер на совещании по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Однако Путин предложил это делать через Санкт-Петербургскую биржу.

Ранее издание Bloomberg тоже отметило, что Путин спасает Евросоюз своим обещанием рекордных поставок газа. Российский лидер заявил, что РФ готова стабилизировать мировой энергетический рынок. Всего через два дня после этого стоимость голубого топлива снизилась на 60%.