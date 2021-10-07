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Суд в США примет от Тинькова почти 449 млн долларов по налоговому делу
Экономика
Суд в США примет от Тинькова почти 449 млн долларов по налоговому делу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 7 октября. Американский суд распорядился принять единовременную выплату в 448 957 108 долларов от российского банкира Олега Тинькова в рамках соглашения с американским Минюстом по делу о неуплате налогов. Об этом говорится во внесенных в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния документах.

Суд согласился принять от Тинькова почти 449 млн долларов до вынесения приговора. Средства должны быть переданы судебному клерку в виде чека, почтового или электронного перевода. Впоследствии деньги получит Налоговое управление США.

По данным Минюста США, одобренная судом сумма входит в 506 млн долларов, которые российский банкир должен выплатить согласно сделке со следствием. Она включает налоги за 2013 год, которые не выплатил бизнесмен, проценты по ним и штраф за мошенничество. Оставшуюся к выплате сумму составляют невыплаченные банкиром в другие годы налоги.

Ранее Тиньков признал вину в нарушениях в США в рамках сделки со следствием. Вынесение приговора россиянину запланировано на 29 октября текущего года.

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сша суд тиньков
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