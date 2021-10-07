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Bloomberg: Путин спасает Европу поставками газа
Экономика
Bloomberg: Путин спасает Европу поставками газа
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 7 октября. Президент России Владимир Путин спасает Евросоюз своим обещанием рекордных поставок газа. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Российский лидер заявил, что РФ готова стабилизировать мировой энергетический рынок. Всего через два дня после этого стоимость голубого топлива снизилась на 60%.

Ранее цена фьючерсов Великобритании и Нидерландов продемонстрировала рекордный показатель. Некоторые политики ЕС считали, что энергетический кризис вызван малыми объемами поставки со стороны России. Однако компания «Газпром» отправит через Украину еще больше газа, свыше того, что предусмотрено контрактными обязательствами.

«Стремительный рост цен на энергоносители усугубил риск инфляции и вызвал страхи, что экономический рост может затормозиться», — заявил автор материала.

Ряд энергоемких организаций прекратили свою деятельность из-за высокой цены на газ. Его запасы в Европе находятся на самом низком уровне за последние десять лет. При этом из-за напряженной конкуренции в энергетической сфере дефицит голубого топлива, вероятно, сохранится.

Ранее аналитики предсказали, что ближайшее время цена на газ в Европе может превысить планку в 2,5 тыс. долларов за кубический метр, разогнав инфляции в Евросоюзе.

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