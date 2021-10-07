Автоэксперт Рязанов призвал водителей не затягивать с заменой покрышек на зимние

Москва, 7 октября. Согласно правилам дорожного движения водители должны сменить летние покрышки на зимние не позже 1 декабря, напомнил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Специалист предупредил, что в регионах соответствующая дата может устанавливаться исходя из погодных условий, в том числе до наступления зимы. Замена сезонной резины традиционно рекомендована при установлении среднесуточной температуры +4 градусов, отметил Рязанов. Новичкам автоэксперт посоветовал поменять покрышки заранее, сообщает агентство «Прайм».

«Необходимо учитывать, что, как только температура систематически начнет снижаться, на шиномонтажах образуются очереди, поэтому стоит «переобуть» авто немного ранее», — уточнил Рязанов.

Перед заменой резины эксперт рекомендует оценить целесообразность установки старых покрышек. Купить новые нужно обязательно, если толщина протектора оказалась меньше 4 мм или истек срок годности резины.

Ранее в России освободили от обязательного прохождения технического осмотра легковые авто, прицепы, полуприцепы, мототранспорт и грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны младше четырех лет. Также от техосмотра в текущем году освобождаются транспортные средства, у которых диагностические карты истекали до 1 октября, но были продлены постановлением правительства.