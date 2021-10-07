Президент Владимир Путин празднует свое 69-летие

Москва, 7 октября. Российскому лидеру Владимиру Путину исполняется 69 лет.

Несмотря на праздник, российский президент не будет отклоняться от своих рабочих планов. Однако вечером Путин отметит день рождения с родными и близкими. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так бывает чаще всего», — заявил он.

До этого Путин находился на самоизоляции, так как в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек. Однако привитый «Спутником V» президент не заразился коронавирусом.

Ранее Владимир Путин подтвердил готовность РФ к работе по стабилизации энергорынка. При этом он подчеркнул, что этот процесс должен строиться на коммерческой основе. Российский лидер также отметил необходимость учитывать интересы всех участников энергетического рынка.