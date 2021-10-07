Аналитик Коган посоветовал брать кредиты в конце отчетных периодов

Москва, 7 октября. Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал брать кредиты в конце месяца, квартала, полугодия или года.

По словам аналитика, отделения кредитных организаций стараются нарастить продажи и могут пойти на скидки для новых клиентов, когда закрывают отчетный период. Коган также посоветовала не зацикливаться на одном банке, а обратить внимание на предложения от нескольких кредитных организаций, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт предупредил, что по всем кредитным выплатам предельная долговая нагрузка не должна превышать половины свободных средств домохозяйства. Финансовая подушка, по словам аналитика, кроме расходов на несколько месяцев должна включить средства на оплату кредитов.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Василий Солодков посоветовал обращаться в банк за кредитом только после изучения ситуации на финансовых рынках и оценки своего «кредитного потенциала». По словам эксперта, также важно учитывать стабильность доходов, прочность своего материального положения и инфляцию.