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США могут высвободить нефть из резервов для сдерживания роста цен на бензин
Экономика
США могут высвободить нефть из резервов для сдерживания роста цен на бензин
Global Look Press  /  Greg Lovett / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 7 октября. США могут высвободить нефть из стратегических правительственных резервов, чтобы остановить рост цен на бензин, заявила глава американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Министр отметила, что цены на бензин в США за последнее время сильно выросли. На американских заправках литр топлива в среднем продается за 80 центов. Такими высокими цены на бензин не были с 2014 года, отметила в интервью газете Financial Times Грэнхолм.

Грэнхолм не исключила, что в США будет введен запрета на экспорт сырой нефти. Пока американская администрация не использовала этот инструмент, «но он существует», подчеркнула министр.

Стратегические запасы сырой нефти США являются крупнейшими в мире. Они превышают 600 млн баррелей и способны покрыть месячное потребление нефтепродуктов в стране.

Ранее топливный кризис разразился в Великобритании. В стране хватает бензина, но из-за увеличившегося спроса, пандемии COVID-19 и брекзит его оказалось некому везти на заправки.

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