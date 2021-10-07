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Абрамченко выступит на пленарной сессии Российского экологического форума

  /   Обновлено: 07 октября 2021 01:48
Общество
Абрамченко выступит на пленарной сессии Российского экологического форума
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 7 октября. Вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Минприроды РФ Александр Козлов 12-13 октября выступят на Российском экологическом форуме (РЭФ) в Московской области.

На Российском экологическом форуме будет обсуждаться развитие отрасли обращения с ТКО в России. Об этом рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, передает телеканал «360».

«РЭФ соберет в одном месте топовых спикеров, среди которых вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды Александр Козлов, губернаторов, ключевых отраслевиков и представителей крупных компаний, чья деятельность направлена на выполнение показателей из нацпроекта и формирование экономики замкнутого цикла», — заявил он.

Выступление Буцаева, Абрамченко, Козлова и первого зампредседателя правления ПАО Сбербанка Александра Ведяхина пройдет на пленарной сессии в первый день форума. Темами обсуждения на сессии станут инвестиции в отрасль, мусорная реформа, Концепция расширенной ответственности производителей и другие.

Ранее белорусские и казахстанские компании призвали ускорить реформу РОП в России. Таким образом во вторичный оборот будут вовлекать больше отходов, также увеличатся мощности по переработке, отмечают операторы РОП из соседних республик.

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тко абрамченко рэф
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