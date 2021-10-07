Древние израильтяне освоили тонкости рыбной ловли еще 12 тысяч лет назад

Москва, 7 октября. Международная команда исследователей изучила коллекцию рыболовных крючков и камней из археологических раскопок возле реки Дриджат на севере Израиля.

Возраст находок составляет не менее 12 тысяч лет. Уже тогда люди использовали рифленые лески, остатки волокон на изгибах некоторых крючков указывают на использование искусственных приманок.

Человек также умел ловить разные виды рыб, вел целенаправленную охоту на некоторые виды и разбирался в них, обладая глубокими познаниями об их поведении. Большое разнообразие форм крючков, включая множество вариантов расположения зазубрин и способов крепления крючка к леске, тоже говорит о специализированной рыбалке.

Недавно археологам удалось найти более молодой, но не менее впечатляющий артефакт в национальном норвежском парке Райнхейен. Они обнаружили пару лыж времен викингов на горе Дигерварден возрастом больше тысячи лет.