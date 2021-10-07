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Блогер Мэддисон выразил поддержку Хованскому после заседания суда

  /   Обновлено: 07 октября 2021 01:25
Происшествия
Блогер Мэддисон выразил поддержку Хованскому после заседания суда
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 7 октября. В среду 6 октября в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга прошло заседание по делу блогера Юрия Хованского. Назначенная мера пресечения продлена до 8 ноября.

Поддержать своего коллегу пришли его друзья — рэперы Оксимирон и Ресторатор, а также видеоблогер Илья Давыдов, более известный как Мэддисон. Он не согласился с решением суда.

«Хотелось бы сказать, что даже с юридической точки зрения любой юрист скажет, что с момента исполнения песни прошло более десяти лет, и закон обратной силы не имеет в Российской Федерации. Поэтому статьи, которую вменяют Юрию Хованскому, ее тогда, на момент исполнения этой песни, какой бы ужасной она в глазах общества или следствия не была, ее не было в тот момент», — отметил Давыдов.

Он добавил, что Хованский исполнил эту песню, в худшем случае, в 2013 или в 2014 году. Если это было не позже 2016 года, то Юрия должны выпустить по закону. Он надеется, что будущий суду о продлении приведет к тому, что блогера отпустят и будут судить согласно законодательству.

Выразить поддержку Хованскому решил и музыкант Мирон Федоров, более известный как Оксимирон. Он заявил, что рэпер не оправдывает терроризм. Его судят за песню, написанную в саркастической манере.

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суд хованский мэддисон
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