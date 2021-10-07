Обозреватели The Hill предложили США отомстить России за экономические победы

Вашингтон, 7 октября. Вашингтон должен нарастить влияние в Средиземном море, заявили политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард.

Этом может послужить ответом США на политические и экономические победы России. Об этом сообщает The Hill.

«Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу», — заявили обозреватели.

Авторы отметили, что Кремль вернул себе статус самой грозной силы в Черном море, присоединив к России Крым. Также они отметили, что НАТО слабеет из-за растущей зависимости большей части Европы от российского газа.

США должны отомстить России за успехи на международной арене, укрепив свое влияние в регионе, считают Севимлисой и Вудард. Для этого Вашингтон должен увеличить финансирование южных и западных фронтов НАТО и со временем передать Средиземное море под единое военное командование.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Североатлантический альянс не готов принять предложенные Москвой шаги по реализации контроля в ракетной сфере. По его словам, коллеги из НАТО не готовы к предложению России по обеспечению предсказуемости и сдержанности в ракетном направлении.