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Осужденный за грабеж заключенный сбежал из колонии под Ульяновском
Происшествия
Осужденный за грабеж заключенный сбежал из колонии под Ульяновском
Невские Новости

Ульяновск, 7 октября. Заключенный колонии-поселения УФСИН по Ульяновской области сбежал с производственного объекта, где был устроен по работе. Информацию об этом сообщили в пресс-центре службы управления.

Мужчина 1992 года рождения 4 октября самовольно покинул территорию производственного объекта в Димитровграде. Преступник осужден на 3,5 года тюрьмы за грабеж с применением насилия.

По данным службы управления, заключенный мог направиться в Самару. У него имеются татуировки на плече, груди и правой руке. Мужчина может выдавать себя на немого и общаться через тест на бумаге. В момент побега на нем были серые куртка и кроссовки, а также черные штаны.

Недавно из больницы Мошковского района Новосибирской области сбежал 49-летний пациент. Мужчина в халате и тапочках покинул медицинское учреждение, после чего о его местонахождении ничего неизвестно.

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