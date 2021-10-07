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Грушко раскритиковал высылку российских дипломатов НАТО
Политика
Грушко раскритиковал высылку российских дипломатов НАТО
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Брюссель, 7 октября. Высылка НАТО восьми российских российских послов из Брюсселя не соответствует более ранним заявлениям Альянса, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко раскритиковал такое решение НАТО, чьи руководители совсем недавно говорили о необходимости деэскалации в отношениях с Кремлем. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что восемь российских дипломатов, представляющих Москву при НАТО, могут быть высланы на родину из-за подозрений в шпионской деятельности. Высылка сотрудников российского МИД из Брюсселя основывается на их якобы причастности к разведслужбам, хотя никаких подтверждений тому в Организации Североатлантического договора не предоставили.

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