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Группа следователей The Case Breakers разоблачила серийного убийцу Зодиака
Общество
Группа следователей The Case Breakers разоблачила серийного убийцу Зодиака
pixabay.com

Вашингтон, 7 октября. Группа следователей-энтузиастов The Case Breakers объявила, что раскрыла личность непойманного маньяка, убившего в конце 1960-х в Сан-Франциско около 40 человек.

Загадочный убийца получил прозвище Зодиак. По мотивам этой истории в Голливуде сняли фильм «Зодиак» с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни-младшим в главных ролях.

По словам энтузиастов, кровожадным убийцей был некий Гари Грэнсис Поуст. Он умер в 2018 году. При расследовании следователи использовали старые снимки, показания свидетелей и улики. Главные доказательства, озвученные членами группы, оказались следующими: шрам на лбу, который вспоминали выжившие жертвы маньяка, армейские ботинки, а также часы, оставленные на одном из мест преступлений, забрызганные краской, — такие же, как некогда купил Поуст, подрабатывавший некогда маляром.

Недавно следователи перевели 15-летнюю жительницу Омска на домашнее обучение. Они считают, что школьница и ее приятель собирались взорвать школу, однако попытки создать взрывчатку не увенчались успехом.

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Зодиак маньяк серийный убийца
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