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Российские регионы возвращают ограничения из-за роста заболевших COVID-19
Общество
Российские регионы возвращают ограничения из-за роста заболевших COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 7 октября. Власти некоторых российских регионов вводят различные меры из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией.

Власти Челябинской области с 18 октября введут ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях при присутствии более 100 человек. Отмечается, что всем участникам мероприятий можно будет предъявить QR-код о вакцинации. Не более 100 человек теперь можно собираться на улице в Карелии. Об этом сообщили «Известия».

В Москве сообщили об увеличении числа заражений коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19. Отмечается, что в столице развернуто более 12 тысяч больничных мест, занято около 65%. Власти Нижегородской области ввели режим повышенной готовности. Учащихся средних классов школ перевели на удаленное обучение. Власти Алтая сообщили, что пока не планируют вводить QR-коды для посещения общественных мест.

Власти Турции объявили о новом рекордном числе заболевших COVID-19. Коронавирусную инфекцию 5 октября 2021 года выявили у 29 802 человек.

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