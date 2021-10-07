«Известия»: мошенники-лжекоммунальщики используют старые схемы обмана россиян

Москва, 7 октября. Мошенники-лжегазовщики по-прежнему используют «замену» или «проверку» приборов учета. Об этом сообщает газета «Известия».

«Мосгаз» в начале октября предупредил о проведении внеплановой проверке газового оборудования, установленного в квартирах. Предприятие попросило жителей столицы обеспечить специалистам предоставить доступ, но напомнили о важности проявлять бдительность в связи с участившимис случаями мошенничества. «Известия» опросили экспертов о том, как распознать мошенников-лжегазовиков.

Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов сообщил, что основными схемами остается замена приборов учета воды и электроэнергии, а также поверка счетчиков. Мошенники настаивают на том, чтобы сделать поверку в то время, когда ее сроки еще не истекли.

Адвокат, член Московской городской коллегии адвокатов, Наталия Карагодина сообщила, что мошенники могут также использовать этот предлог для того, чтобы просто проникнуть в квартиру. Злоумышленники могут вынести ценные вещи, предупреждает юрист.

«Мосгаз» отмечает, что сотрудники предприятия всегда одеты в спецодежду синего и оранжевого цвета, имеют при себе удостоверение и никогда не ходят по квартирам по двое. Во время проверок они не оказывают платных услуг и уведомляют о своем посещении.

Уже с начала осени в Москве появится возможность передавать показания счетчиков через чат-бота. Для передачи показания необходимо ввести номер лицевого счета и данные счетчика.