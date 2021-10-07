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Испания прервала серию побед Италии из 37 матчей в полуфинале Лиги наций
Спорт
Испания прервала серию побед Италии из 37 матчей в полуфинале Лиги наций
Global Look Press  /  Fabio Ferrari/Lapresse

Милан, 7 октября. Футболисты сборной Испании прервали беспроигрышную серию итальянцев, которая длилась 37 матчей подряд. Испанцы одолели команду из Италии в полуфинале Лиги наций УЕФА со счетом 2:1.

Подопечные Роберто Манчини до этой встречи одержали 29 побед и семь раз завершили игры вничью. Последний раз итальянцы проигрывали в матче с Португалией в сентябре 2018 года.

Футболисты испанской команды открыли счет в матче на 17-й минуте, отличился Ферран Торрес. В концовке первого тайма Торрес оформил дубль. Игроки итальянской сборной смогли отыграть один мяч на 83-й минуте встречи, гол забил Пеллегрини.

Ранее сообщалось, чтоо 88 летний пенсионер из Уэльса будет играть за местную футбольную команду на позиции вратаря. Пожилой голкипер рассказал, что получает удовольствие от физической активности.

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