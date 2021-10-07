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Роспотребнадзор предложил новые меры по защите данных пользователей экосистем
Экономика
Роспотребнадзор предложил новые меры по защите данных пользователей экосистем
pixabay.com

Москва, 7 октября. Пользователи экосистем на данный момент не уверены в достаточной защите своих конфиденциальных данных, считают в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, необходимо ввести более эффективный механизм защиты от спама и слежки. На текущий момент управление согласием на обработку персональных данных имеет ряд проблем, среди которых необходимость передачи личных сведений пользователей для более качественного оказания услуг. Роспотребнадзор в качестве решения предлагает введение аналога «банковской тайны».

«Необходим аналог «банковской тайны» для экосистем (режим, гарантирующий, что данные не будут переданы за пределы экосистемы)», — говорится в презентации, которую передают «Известия».

По словам заместителя гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, появление такого механизма поможет избежать утечки данных, однако при этом не затруднит свободное функционирование внутри экосистемы. Для потребителей в тот же момент сохранится эффективный подбор услуг и предложений.

Роспотребнадзором ранее была предложена еще одна полезная инициатива. Общественный совет при органе предложил ввести обязательную маркировку товаров по типу «Светофора».

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роспотребнадзор защита данные экосистемы
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