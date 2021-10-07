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Российские истребители Су-57 получат на вооружение компактную гиперзвуковую ракету
Армия
Российские истребители Су-57 получат на вооружение компактную гиперзвуковую ракету
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 7 октября. Истребители-«невидимки» Су-57 Военно-воздушных сил России получат на вооружение новую компактную гиперзвуковую ракету. Она разрабатывается в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Личинка-МД».

Второй этап разработки новинки стартовал в 2019 году. Ее производством занимается АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Ракета получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). Благодаря этому она сможет летать со скоростями в пять быстрее звука.

Предполагается, что ракета станет неуязвимой для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Главными целями нового российского оружия будут морские объекты возможного противника, передают «Известия». Разработка ОКР заменит легендарную сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31.

Недавно американский портал Military Watch (MW) оценил новое вооружение российского высотного истребителя-перехватчика МиГ-31. по мнению журналистов, самолет стал еще опаснее для противников.

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