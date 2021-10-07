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«Известия»: Windows 11 не производит впечатление радикально новой операционной системы
Технологии
«Известия»: Windows 11 не производит впечатление радикально новой операционной системы
microsoft.com  /  Microsoft

Москва, 7 октября. Новая ОС Windows 11 концептуально мало отличается от предшественницы, пишет газета «Известия».

Компания Microsoft 4 октября начала перевод пользователей на новую ОС. На данный момент она доступна не всем: чтобы обновиться, нужно дождаться очереди, а также иметь новейшее «железо».

Изменения коснулись дизайна и интерфейса. Например, появилась функция создания нескольких рабочих столов.

«Известия» отмечают, что Windows 11 больше похожа на сильно улучшенную Windows 10. Изменения дизайна, добавление виджетов и возможность создавать несколько рабочих слов являются эволюционными изменениями. Эксперты газеты подчеркивают, что переходить на новую систему стоит лишь в случае, если требуется новый компьютер.

Ранее корпорация Microsoft объявила о выходе операционной системы Windows 11 за день до назначенного срока. Релиз должен был состояться 5 октября.

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