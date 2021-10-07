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Цена на газ в Евросоюзе может превысить 2,5 тыс. долларов

  /   Обновлено: 07 октября 2021 00:25
Экономика
Цена на газ в Евросоюзе может превысить 2,5 тыс. долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 октября. В ближайшее время цена на газ в Европе может превысить планку в 2,5 тыс. долларов за кубический метр, разогнав инфляции в Евросоюзе, считают аналитики.

В среду, 6 октября, в Европе цена фьючерсов обновила исторический максимум, достигнув отметки в 1,9 тыс. долларов за куб. метр. Это может означать ускорение инфляции в Евросоюзе, рост издержек для бизнеса и снижение спроса на газ.

Среди причин рекордного роста цен на топливо опрошенные газетой «Известия» эксперты назвали рост потребления в Китае, холодную зиму, снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок и панику на бирже.

Исправить ситуацию могут снижение потребления газа в КНР и запуск газопровода «Северный поток – 2», отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕК повышать инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергетический кризис, возникший из-за рекордных котировок газа в Европе. По ее словам, цены на возобновляемые источники энергии снизились и остаются стабильными, поэтому в долгосрочной перспективе ЕС следует инвестировать в зеленую энергетику, которую европейские страны производят самостоятельно.

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