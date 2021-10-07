Счетная палата обнаружила подмену минеральной воды в санаториях Кавказа

Москва, 7 октября. Природные богатства Кавказа используются неэффективно и часто в убыток, заявили в Счетной палате.

«Кавминкурортресурсы» в некоторых случаях реализовывали минеральную воду в убыток или по цене себестоимости. Количество договоров на поставку целебной воды и лечебной грязи в санаторно-курортные учреждения снижается, а санатории Кавминвод зачастую заменяют в ваннах минеральную воду на водопроводную.



При этом самоизливающиеся источники приводят к большим потерям, которые превышают по объему продажи минеральной воды. Такие выводы опубликованы по итогам проверки АО «Кавминкурортресурсы», основного недропользователя Кавказских Минеральных Вод, информирует РБК.

Не менее прискорбная картина наблюдалась на днях в Санкт-Петербурге. Вместо пива в 720 банках «Балтики» оказалась обычная питьевая вода. Алкогольный напиток отсутствовал из-за технического сбоя на заводе.