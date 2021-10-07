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Российский космонавт может отправиться к МКС на Crew Dragon в 2022 году
Технологии
Российский космонавт может отправиться к МКС на Crew Dragon в 2022 году
twitter.com  /  @SpaceX

Вашингтон, 7 октября. Российский космонавт может отправиться к МКС на корабле Crew Dragon осенью 2022 года, заявил руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уточнили, что соответствующий вопрос обсуждался на прошлой неделе в Москве. Монталбано отметил, что «пытался продвинуть» соглашение, чтобы российская госкорпорация «Роскосмос» направила их «соответствующему министерству».

«Наша цель прежняя — иметь на борту при запуске Crew 5 осенью 2022 российского космонавта. В то же время на «Союзе» полетит американец», — сообщил во время проводившейся в дистанционном режиме пресс-конференции Монталбано.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах пусков космических ракет до конца 2021 года. По его словам, в середине октября пройдет пуск спутников OneWeb с космодрома Восточный. С Байконура 28 октября планируется запустить грузовую ракету, 24 ноября к МКС отправится модуль «Причал». Сразу после этого на орбиту полетят «Союз МС-20» с японскими туристами и ракета-носитель «Протон» со спутниками связи «Экспресс АМУ-3» и «АМУ-7».

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космос мкс nasa
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