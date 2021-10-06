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Рэпер Ресторатор поддержал блогера Хованского после продления меры пресечения
Происшествия
Рэпер Ресторатор поддержал блогера Хованского после продления меры пресечения
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 6 октября. В среду 6 октября в Куйбышевском суде Петербурга прошло заседание, в ходе которого арест блогера Юрия Хованского был продлен до 8 ноября

Оказать поддержку Хованскому решили его известные друзья — хип-хоп исполнитель Мирон Федоров (он же Оксимирон), видеоблогер Илья Давыдов (Мэддисон) и основатель онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев (известен как Ресторатор). Ведущий рэп-баттлов выразил свое мнение.

«Юра для кого-то товарищ уже много лет, для кого-то духовный наставник, в каких-то хороших вопросах, разумеется. Юра — человек, которого мы знаем все очень давно, который 100% должен сидеть дома, потому что он никакой угрозы для общества не представляет», — заявил Александр.

Он добавил, что блогера необходимо отпустить, а обо всей этой ситуации вокруг скандальной песни нужно поскорее забыть.

Напомним, Хованский был задержан 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По данным следствия, блогер летом 2020 года опубликовал видео, где он исполняет песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Обвиняемый признался, что исполнял песню, ставшей причиной его уголовного преследования, но подчеркнул, что не занимался ее распространением в Сети. В результате суд назначил меру пресечения и продлил ее до 8 ноября.

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суд хованский ресторатор
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