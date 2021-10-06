Оксимирон поддержал блогера Хованского после суда

Санкт-Петербург, 6 октября. Блогер Юрий Хованский не оправдывает терроризм. Его судят за песню, написанную в саркастической манере. Об этом заявил музыкант Мирон Федоров, более известный как Оксимирон.

В среду 6 октября в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга прошло заседание суда о продлении меры пресечения блогеру Хованскому. Ему предъявили обвинения в призывах к террористической деятельности из-за песни о «Норд-Осте».

К залу суда пришли известные друзья блогера — Ресторатор, Оксимирон, Илья Мэдиссон. Они выступили с поддержкой в адрес Юрия. Свою мысль высказал и Мирон.

«Издевается в этой песне он над террористами от лица лирического героя. Соответственно, то, что его судят за это — это безумие. Если кому-то не нравится эта песня, ее считают безвкусной, ну, порицайте. Возможно общественное порицание, но уж точно не уголовное преследование, и не преследование вообще. Единственный вариант — это его отпускать, отпустить прямо сейчас», — заявил рэп-исполнитель.

Он считает решение суда разочаровывающим. Ему хочется, чтобы в дальнейшем прислушались и к другой точке зрения.

Ранее стало известно, что арест блогера Юрия Хованского продлен до 8 ноября по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.