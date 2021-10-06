Ивлев признался, что не уделяет много времени воспитанию дочери после развода

Москва, 6 октября. Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как поддерживает отношения с детьми от первого брака после развода.

По словам Ивлева, после развода, который произошел два года назад, он не уделяет много времени воспитанию семилетней дочери. Об этом он рассказал на YouTube-канале Forbes.

«В большей степени она живет с моей бывшей женой. Но она воспитывается правильно, и я с ней каждый день вижусь и разговариваю, и иногда, бывает, в школу ее отвожу», — сказал шеф-повар.

Как подчеркнул Ивлев, его 20-летний сын понял, что профессия повара не его стезя и решил найти себя, отправившись в путешествие. В то же время от молодого человека ждут, чтобы он соответствовал своим родителям. Ивлев считает, что в первую очередь сын должен быть порядочным и честным человеком.

Ранее в рамках гастрономического фестиваля «Да, шеф», проходящего на Нижне-Волжской набережной в столице региона, был зафиксирован новый рекорд России. Самая большая в истории страны окрошка была приготовлена под предводительством известного шеф-повара Константина Ивлева.