Байден и Си Цзиньпин договорились о проведении виртуального саммита

Вашингтон, 6 октября. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились до конца года провести виртуальный саммит. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан планирует на этой неделе встретиться в Цюрихе с главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщала, что одним из пунктов повестки переговоров в Швейцарии может стать проведение саммита.

В сентябре Байден в диалоге с президентом КНР Си Цзиньпином предложил китайскому коллеге провести саммит. Китайский лидер ответил отказом и призвал США «сменить риторику».