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Пострадавшим от конфликта на севере Эфиопии беженцам построят школы и дома с удобствами
Весь мир
Пострадавшим от конфликта на севере Эфиопии беженцам построят школы и дома с удобствами
twitter.com  /  @fanatelevision

Аддис-Абеба, 6 октября. Международная организация по миграции (МОМ) запросила 21,1 миллиона долларов для строительства новых жилищ для 1,8 млн беженцев из северной части Эфиопии.

Граждане республики покинули дома из-за вооруженного конфликта. В данный момент они находятся в лагерях и общинах. Многие перемещенные лица лишены каких-либо удобств.

МОМ в срочном порядке ищет средства для возведения школ, жилых комплексов, душевых, туалетов и кухонь. Также представители организации заявили о важности обеспечения пострадавших людей медикаментами и предметами первой необходимости.

«Продолжающийся конфликт на севере Эфиопии препятствует возвращению беженцев. Мы попытаемся вновь открыть учебные заведения для детей, покинувших дома вместе с родителями. Это потребует дополнительных ресурсов, но мы должны убедиться, что они получат столь необходимую помощь», — рассказал Рафаэль Абис, представитель Кластера координации и управления лагерями (CCCM).

Ранее министр образования Эфиопии Гетахунн Мекуриа сообщил, что более 7000 школ подверглись актам вандализма. Из них боевики полностью уничтожили 445 учебных заведений.

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африка эфиопия
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