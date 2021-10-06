Глава МИД Алжира обсудил с премьер-министром Мали развитие двусторонних отношений

Бамако, 6 октября. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра прибыл с официальным визитом в столицу Мали, где обсудил с главой правительства Шогелем Кокаллой Маигой совместную работу для решения общих проблем.

В заявлении для прессы по итогам переговоров представитель АНДР подтвердил глубину исторических отношений между двумя странами. Он вспомнил события революции и роль, которую сыграл в ней Бамако, позволивший Национальной освободительной армии открыть фронт с побережья.

«Очевидно, что судьбы Алжира и Мали тесно связаны, и теперь, в новых обстоятельствах, мы можем выразить нашу активную солидарность и работать, как и раньше, над решением общих проблем, чтобы смотреть в будущее с уверенностью и смелостью», — добавил Ламамра в своем выступлении.

Глава МИД коснулся и развития недавнего конфликта с Францией. По его словам, Парижу необходимо деколонизировать свою историю, чтобы срочно реформировать мнемоническое банкротство, которое, к сожалению, передается из поколения в поколение среди некоторых официальных лиц, зачастую имеющих решающее слово в политике европейского государства.

«Нашим иностранным партнерам нужно освободиться от некоторых взглядов и поведения, основанных на непоследовательной логике сложившихся в странах Запада стереотипов. Данный подход фактически служил идеологическим прикрытием для попыток совершения преступлений против человечности. Его породила колониальная политика в Алжире, Мали и во многих других африканских странах», — добавил Ламамра.

Говоря о контактах АНДР и Бамако с Францией, министр иностранных дел сказал, что они основаны на логике «давать и получать». Однако, по его словам, существуют стратегические отношения, экономические интересы и четко обозначенные задачи, которые можно поддерживать, продвигать, консолидировать или корректировать только на основе взаимного уважения и баланса сил.

«Это оправдывает нашу позицию как африканской страны, которая твердо привержена национальной независимости вместе с братским народом Мали. Мы напоминаем тем, кто хочет слышать нас и голос разума, что Африка, которая является колыбелью человечества, стала также кладбищем оккупации и расизма. Освободительная война алжирского народа способствовала ускорению данного процесса, и мы очень гордимся этим», — заключил Ламамра.

Целью его рабочего визита в качестве специального посланника президента республики Абдельмаджида Теббуна, как он сам объяснил, является выражение солидарности АНДР с народом и правительством Мали. Сближение двух республик происходит на фоне недовольства политикой Франции местного населения, уставшего от колониальных замашек Парижа. Так, недавние заявления президента Эммануэля Макрона об алжирском народе привели к напряженности в двусторонних отношениях стран, на фоне которых президент африканского государства закрыл воздушное пространство для военной авиации Парижа.