Американские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе Техаса

Арлингтон, 6 октября. Полиция США взяла под стражу молодого человека, которого подозревают в стрельбе на территории школы в американском штате Техас.

Правоохранители задержали и взяли под стражу 18-летнего подозреваемого. Молодому человеку предъявили обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами. Информацию об этом сообщили в полиции города Арлингтон.

По данным органов, подозреваемый открыл огонь из оружия в ходе драки между учениками. Он скрылся с места происшествия. Через некоторое время молодого человека опознали. Им оказался 18-летний Тимоти Симпкинс, местный школьник.

В результате стрельбы никто не погиб, однако четыре человека получили ранения. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как дети самостоятельно эвакуируются из здания школы, а позже в учебное заведение приезжают оперативные службы.