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Власти ЦАР занялись массовой электрификацией страны
Весь мир
Власти ЦАР занялись массовой электрификацией страны
pixabay.com  / 

Банги, 6 октября. Барберати оснастят новым электротехническим оборудованием, заявил министр по развитию энергетики и водных ресурсов Центральноафриканской Республики Артур Бертран Пири:

«Мы построим 17 километров высоковольтных линий и 3 установки перерабатывающих станций. Работы по расширению сети стали возможны после подписания контракта с малийской компанией Builders Diawara Solar».

Обновление комплекса в Барберати являются частью проекта по улучшению энергоснабжения Центральноафриканской Республики. Также власти ЦАР заключили соглашение с датской компанией SJGH, которая поможет с возведением дизельных и солнечных станций.

«Это решение обеспечит непрерывный доступ медицинских центров, администрации и коммерческих заведений к электричеству», — заявил Пири.

Также правительство намерено расширить потенциал гидроэнергетики для массовой электрификации сельских районов.

Ранее в Берберати прошли работы по прокладке оптоволоконной сети. Проект реализовала компания Burotop. Высокоскоростное интернет-соединение — одно из направлений стратегического плана «Цифровая Центральная Африка — 2025».

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