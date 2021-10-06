Всемирный день продовольствия отпразднуют в центральноафриканской провинции Боали

Банги, 6 октября. Центральноафриканская префектура Боали станет местом проведения праздника, посвященного Всемирному дню продовольствия, рассказали корреспонденты издания Ndjoni Sango.

Сейчас в провинции ведутся работы по благоустройству населенных пунктов. Событие организуют именно в Боали неслучайно. Во время вооруженного кризиса, вызванного действиями боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) регион снабжал столицу ЦАР продуктами и являлся единственным источником электроэнергии.

Одновременно со Всемирным днем продовольствия в республике пройдет День сельских женщин. Также участники предстоящих мероприятий поднимут тему безопасности аграрного сектора. Некоторые провинции нуждаются в проведении декриминализованных операций, так как остатки групп радикалов из CPC скрываются в лесах на окраинах страны.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с лидерами общины фулани и представителями Национальной федерации животноводов (FNEC). Глава правительства пообещал заняться восстановлением экономического потенциала государства.