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Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
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Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
Весь мир
Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
Global Look Press  /  Su Xiaopo/XinHua

Аддис-Абеба, 6 октября. На «Экспо-2020» состоялось официальное открытие эфиопского павильона. Мероприятие посетили министр торговли и промышленности Минсгану Арга, генеральный консул Эфиопии в Дубае, религиозные лидеры и высшие должностные лица ОАЭ.

«Выставка имеет первостепенное значение в продвижении культуры, истории, деловых и инвестиционных возможностей Эфиопии, а также туристических достопримечательностей во всем мире», — рассказал Арга.

В павильоне представили экспонат «Люси», точную копию скелета женской особи австралопитека афарского — самого древнего образца найденных человеческих окаменелостей.

«Эта реликвия подчеркивает постоянную роль Эфиопии в качестве живого центра, стимулирующего и облегчающего связь между Африкой и миром», — объяснил министр.

На протяжении всех 182 дней выставки представители государства Черного континента планируют демонстрировать участникам самобытность, культуру и ценности, которые эфиопы успешно сохранили и пронесли через века.

Ранее Ethiopian Airline в четвертый раз стала «лучшей авиакомпанией Африки». Номинация досталась победителю по итогам опроса среди пассажиров.

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африка эфиопия дубаи экспо-2020
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