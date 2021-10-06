Банги, 6 октября. Жители Центральноафриканской Республики заявили о готовности к сплочению для совместной борьбы с неоколониальным давлением коллективного Запада, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Население уверено, что Франция намеренно препятствует процветанию ЦАР.

«Если мы не хотим жить и умереть, как вьючные животные, настало время избавиться от контроля Пятой республики. Она не выполнила ни одно из своих обязательств.

Париж не воспринимает нас всерьез, но боится нашего партнерства с дружественными странами. Он не заинтересован в нашем развитии», — рассказала жительница города Нделе в телефонном интервью.