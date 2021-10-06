Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 23:41
23:19
Происшествия
Оксимирон поддержал блогера Хованского после суда
23:12
Весь мир
В Санкт-Петербурге приземлился борт с эвакуированными из Афганистана журналистами
22:34
Общество
Ивлев признался, что не уделяет много времени воспитанию дочери после развода
22:34
Политика
Байден и Си Цзиньпин договорились о проведении виртуального саммита
22:22
Весь мир
Пострадавшим от конфликта на севере Эфиопии беженцам построят школы и дома с удобствами
22:19
Весь мир
Глава МИД Алжира обсудил с премьер-министром Мали развитие двусторонних отношений
22:13
Весь мир
Власти ЦАР занялись массовой электрификацией страны
22:12
Происшествия
Американские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе Техаса
22:11
Весь мир
Всемирный день продовольствия отпразднуют в центральноафриканской провинции Боали
22:09
Весь мир
Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
Все новости

Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
Весь мир
Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 6 октября. Жители Центральноафриканской Республики заявили о готовности к сплочению для совместной борьбы с неоколониальным давлением коллективного Запада, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Население уверено, что Франция намеренно препятствует процветанию ЦАР.

«Если мы не хотим жить и умереть, как вьючные животные, настало время избавиться от контроля Пятой республики. Она не выполнила ни одно из своих обязательств.

Париж не воспринимает нас всерьез, но боится нашего партнерства с дружественными странами. Он не заинтересован в нашем развитии», — рассказала жительница города Нделе в телефонном интервью.

Согласно опросу, проведенному аналитиками Le Potentiel Centrafricain, центральноафриканцы полностью доверяют правительству. Жители считают, что власти ЦАР приведут государство к процветанию и не позволят неоколониалистам определить вектор развития страны.

Ранее горожане провели митинг в центре Банги, чтобы поддержать внешнюю политику лидера Фостен-Арканжа Туадера, сосредоточенную на снятие оружейных санкций ООН.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru