Банги, 6 октября. Жители Центральноафриканской Республики заявили о готовности к сплочению для совместной борьбы с неоколониальным давлением коллективного Запада, сообщает Le Potentiel Centrafricain.
Население уверено, что Франция намеренно препятствует процветанию ЦАР.
«Если мы не хотим жить и умереть, как вьючные животные, настало время избавиться от контроля Пятой республики. Она не выполнила ни одно из своих обязательств.
Париж не воспринимает нас всерьез, но боится нашего партнерства с дружественными странами. Он не заинтересован в нашем развитии», — рассказала жительница города Нделе в телефонном интервью.
Согласно опросу, проведенному аналитиками Le Potentiel Centrafricain, центральноафриканцы полностью доверяют правительству. Жители считают, что власти ЦАР приведут государство к процветанию и не позволят неоколониалистам определить вектор развития страны.
Ранее горожане провели митинг в центре Банги, чтобы поддержать внешнюю политику лидера Фостен-Арканжа Туадера, сосредоточенную на снятие оружейных санкций ООН.