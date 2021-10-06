Ndjoni Sango: общенациональный диалог поможет решить проблемы ЦАР

Банги, 6 октября. Республиканский диалог является одним из наиболее эффективных путей выхода из кризиса, заявили аналитики центральноафриканского издания Ndjoni Sango.

«Инициативу должны поддержать все сильные представители нации. От количества лиц, заинтересованных в мире, напрямую зависит результативность мероприятия. Поэтому как можно больше людей должно собраться за столом переговоров», — говорится в статье.

Также корреспонденты подчеркнули, что боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не должны принимать участия в обсуждении будущего Центральноафриканской Республики:

«Несмотря на то, что мероприятие должно быть всеохватывающим, в нем нет места радикальным формированиям, которые продолжают угрожать безопасности населения».

Аналитики уверены, что при ответственном отношении участники Национального диалога смогут найти решение, которое позволит стране выйти из затяжного кризиса и ускорит темпы восстановления.

Ранее инициативу поддержала оппозиция ЦАР. Партия единства и реконструкции (PUR) призвала жителей республики к патриотизму и сплочению накануне проведения мероприятия.