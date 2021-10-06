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Блогеру Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября

  /   Обновлено: 06 октября 2021 22:10
Общество

Санкт-Петербург, 6 октября. Арест блогера Юрий Хованского продлен до 8 ноября по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

На заседании суда Юрий Хованский просил изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Хованский был задержан 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По данным следствия, блогер летом 2020 года опубликовал видео, где он исполняет песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Экспертиза показала, что в словах Хованского содержится оправдание терроризма и его пропаганда, а также угрозы по национальному признаку. Блогер был отправлен в СИЗО до 8 августа по решению Дзержинского суда в Санкт-Петербурге.

Позже он в письме извинился за песню. По словам Хованского, у него нет возможности принести извинения на канале, так как он пребывает в СИЗО.

Ранее девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила об исчезновении 600 тыс. рублей после обысков в квартире блогера, прошедших в рамках расследования дела об оправдании терроризма. По словам Нелюбовой, деньги пропали из квартиры, которая находится на улице Озерная.

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