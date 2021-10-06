Кабинет министров ЦАР подвел итог первых 100 дней работы главы правительства

Банги, 6 октября. Государственный аппарат ЦАР провел заседание для подведения итогов первых ста дней работы Анри-Мари Дондра в должности премьер-министра. Об этом сообщила Facebook-аккаунт правительства республики.

Коллеги высоко оценили деятельность Дондра и заявили о приверженности его политическому курсу. Также депутаты обсудили предстоящий семинар, на котором власти намерены разработать дальнейшую стратегию по развитию страны.

«Мероприятие имеет важное значение. Нам нужно сформировать общую динамику и, отталкиваясь от нее, восстанавливать государство по всем профилям. От этого зависит наш успех, поэтому я призываю всех к готовности и ответственности. Мы должны следовать видению президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера», — заявил премьер-министр.

Ранее глава правительства встретился с делегацией инвалидов Центральноафриканской Республики. Анри-Мари Дондра пообещал создать специальный орган, который займется контролем соблюдения закона «О статусе защиты и поощрения людей с ограниченными возможностями».