Банги, 6 октября. Председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи рассказал о финансовых перспективах Центральноафриканской Республики в 2022 году. Также он обратился к Совету Безопасности и Комитету ООН по санкциям с призывом о полной отмене эмбарго, наложенного на ЦАР.

«Согласно самым радужным прогнозам на сегодняшний день, темпы роста ВВП поднимутся до 4% по сравнению с текущими 1%. Инфляция составит 2,5% от ВВП, что, по критерию конвергенции ЭСЦАГ, равняется 3%. Действительно, льготы представляют собой налоговые ниши, которые государство должно тщательно изучить, чтобы существенно увеличить уровень внутренних доходов», — заявил Саранджи.

Помимо обсуждения финансовых аспектов, председатель Нацсобрания поднял тему безопасности Центральноафриканской Республики. Он призвал правительственные войска (FACA) совместно с союзниками в лице России и Руанды защищать гражданское население от внешних и внутренних угроз.

Ранее члены Национальной ассамблеи начали распределение государственного бюджета на 2022 год и разработку ряда новых законов.